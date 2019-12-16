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شباب الأكاديمية الوطنية للتدريب يهدون المنتدى أغنية #منتدى_شباب_العالم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:14 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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قدم مجموعة من الشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، على هامش جلسة "آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، اليوم الاثنين، أغنية بعنوان "africa we stand".

‫ويعد منتدى شباب العالم منصة سنوية تعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.‬

‫وفى عام 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة، حيث أصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ 3 سنوات.‬

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