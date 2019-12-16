اتحاد العاملين بالخارج: #منتدى_شباب_العالم طفرة عالمية

عبر أحمد على حسن عضو اتحاد المصريين العاملين بالخارج، عن سعادته وفخره بالمشاركة بفاعليات منتدى شباب العالمي فى نسخته الثالثة المنعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشباب دول العالم المشاركة والذى أصبح طفرة مصرية عالمية.



وقال عضو اتحاد المصريين العاملين بالخارج، إن المنتدى أصبح منصة عالمية وملتقى هامًا للشباب لما يتضمنه من محاور اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وجسر لبناء العلاقات بين الأجيال من شباب بلدان العالم.



وأضاف أحمد على، أن جدول أعمال المنتدى تبرز دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والسعى الجاد لتحقيق السلم والأمن الدولي، ورعاية المنتدى للتكنولوجيا الحديثة والواضحة فى استضافة الروبوت صوفيا الذي اختتمت أحاديثه بمقولة" تحيا مصر".



وأكد أن رعاية المؤتمر لعروض ومسرح شباب العالم يهدف الانفتاح على الثقافات والفنون والتي تمثل باب هامًا لتعارف الشعوب وتبادل الأفكار والرؤى والتقارب وفتح آفاق التعاون بين أجيال الشباب من البلدان.



متابعًا:" أن المنتدى تضمن رسائل عديدة أولها مصر من قلب إفريقيا وبوابة القارة ولا تستطيع قوة المساس بها، وبحث تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات، ورسالة الرئيس الصريحة بضرورة الاهتمام بدول الساحل والصحراء للحافظ عليها، وحديث الطفل زين الذي انتصر على السرطان الذي يحث على الإصرار والعزيمة".