أول طبيبة أسنان فاقدة للسمع: وسط هذا الجمع من شباب العالم افتخر بوطني

أعربت إسراء السيد البابلي، أول طبيبة أسنان فاقدة للسمع، وعضو البرنامج الرئاسي لإعداد القادة، عن بالغ سعادتها لحضورها منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مؤكدة أنه تقدير للشباب أصحاب الطاقات.



وتابعت البابلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "منذ تشرفى بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر الشباب في محافظة الإسماعيلية كان بمثابة تقدير للطاقات الشابة، وهذا شجعني كثيرًا للالتحاق بالبرنامج الرئاسي لإعداد القادة ونجحت فى التصفيات وأصبحت ضمن الفرقة الثالثة".



وأكدت عضو البرنامج الرئاسي، أن منتدى شباب العالم أصبح نافذة للتعلم والمعرفة والتعرف على تجارب وثقافات الآخرين، ويتيح للإنسان وجوده وسط بيئة متحمسة للعطاء يحدث فى الروح رغبة في مواصلة العمل والعطاء، متابعًة" وسط هذا الجمع من شباب العالم دائما افتخر بوطني".



وأشارت إلى أنه مصر تتميز عن الدول الأخرى لما توفره من سبل كثيرة تكاد تكون رفاهية أما تجارب شباب مصر.



واستطردت "مصر تحارب حقيقية بكل جهد وتعب، وأنا أحرص على الوجود بالمنتدى واحصل منه على مخزون يدفعنا للاستمرار ونجاح كل فرد فى هذا المكان محب حقيقى لمصر شعبا وقيادة يسعى بصدق لتكون مستقرة آمنة متحضرة".



يذكر أنَّ منتدى شباب العالم، أصبح حدثًا سنويًا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم حاتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلين من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام.