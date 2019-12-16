فيلم تسجيلى خلال جلسة "آفاق التنمية فى إفريقيا" ضمن #منتدى_شباب_العالم

عرضت جلسة "آفاق التنمية في إفريقيا" فيلمًا تسجيليًا بمقر منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، عن كيفية تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة.



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء يوم السبت، النسخة الثالثة من المنتدى، وشهد الحفل الافتتاحى إطلاق أغنية "الحضارة يعنى مصر" التى تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتى تم التركيز عليها منذ العام الماضى 2018، وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى فى نسخته الثالثة 2019.



المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.



وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة، وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.