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عالم

اليمن يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:48 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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حث وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن الدكتور العبيد أحمد، أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمفوضية في مجال حقوق الإنسان.

وأكد عسكر، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارة والمفوضية من خلال دعم المشاريع والأنشطة لتطوير قدرات الكادر الوطني وبناء مهاراته ومعارفه وبما يعزز حماية حقوق الإنسان.

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المنوطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وذلك وفقًا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى جرائم الحوثيين بحق اليمنيين بكل شرائحهم الاجتماعية والسياسية والتي تمثل تحد سافر لحقوق الإنسان.

من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين، مثمنا دور الحكومة اليمنية بتقديمها لتقرير الاستعراض الدوري الشامل.. لافتًا إلى أهمية عكس التوصيات في السياسات والخطط الوطنية.

وأكد دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2020م والتي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.

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