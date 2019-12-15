لبنان: المتظاهرون يتجمعون أمام مجلس النواب بساحة النجمة

أقدم المتظاهرون اللبنانيون، مساء اليوم، على وضع العوائق وحواجز ترابية وسط الطريق الدولية الرئيسية عند مستديرة ببنين العبدة عند مدخل محافظة عكار الجنوبي، تمهيدًا لقطعها.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن أعداد المتظاهرين وسط بيروت ازدادت أمام أحد مداخل المجلس النيابي في ساحة النجمة، وهم يطلقون هتافات تطالب بتأليف حكومة اختصاصيين.



وفى طرابلس، أقدم المتظاهرون على تنظيم وقفات احتجاجية، وقطعوا طريق اوتوستراد الميناء- بيروت، مقابل كاليري الفري، بالسيارات والعوائق، احتجاجًا على توقيف الناشط ربيع الزين.



يذكر أن لبنان تشهد منذ أسبوعين مظاهرات احتجاجية فى مختلف المناطق والمدن والقرى احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفساد المالى والسياسى.



وطالب المتظاهرون بتنظيم حكومة جديدة مؤلفة من شخصيات جديدة ونظيفة، حكومة تكنوقراط.