خبير قانوني: أزمة لبنان ليست فى تسمية الحكومة وإنما فى تشكيلها

قال فادي سعد، الخبير القانوني عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل، إن سعد الحريري هو الأقرب لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.



وأضاف فداي سعد خلال تصريحات لفضائية "الغد"، أن الأزمة ليست في تسمية الحكومة، لكن في تشكيلها، لذلك يشترط الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط من أجل إنقاذ البلاد.



وأوضح، أن الحريري لم يدخل في أي مفاوضات قبل التكليف برئاسة الحكومة، مضيفًا: أن الشارع منقسم تجاه تشكيل الحريري للحكومة الجديدة، حيث يرحب قطاع من المتظاهرين بتكليفه لخبرته وثقله الدولي والعربي.



وفي سياق متصل أفادت مراسلة "الغد"، أن حالة من الهدوء تسود وسطَ بيروت بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة.



وأضافت أن المتظاهرين يتوافدون إلى ساحات بيروت، وذلك لإعلان رفضهم تسمية شخصية تنتمي للطبقة السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة.



وأوضحت، أنه "حتى الآن لم يصدر موقف حزبي أو رسمي علني يؤيد تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة".



وتابعت: أن "حزب القوات اللبنانية ألمح بموافقته على تسمية سعد الحريري، لكن في نفس الوقت رفض الحزب مشاركته في الحكومة الجديدة، ويرجح تأييد الحزب التقدمي الاشتراكي للحريري".



وأوضحت، أن "حزب الله أكثر قربًا لاختيار سعد الحريري رئيسًا للحكومة الجديدة، وذلك لقدرته على التواصل مع الأطراف السياسية، لكن حزب الله لن يوافق على حكومة تكنوقراط، ويصر على تشكيل حكومة سياسية مما يأزم الموقف".



كان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أكد أن حكومة اللون الواحد ليست من مصلحة لبنان، موضحا رفضه لتشكيل حكومة تكنوقراط.