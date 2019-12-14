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تفاصيل حلقة نصف النهائيات من The Voice.. ومصرية تنافس على اللقب

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:44 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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شهدت الحلقة المباشرة الأولى من نصف نهائيات برنامج The Voice، مرور 8 متسابقين لكل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

واختلفت حلقة البرنامج عن باقي حلقات العروض النهائية وما قبلها والتي كانت تقوم اللجنة باختيار أكثر المتسابقين الذين تراهم مؤهلين للتأهل للمرحلة التالية من البرنامج، ليكون الحكم والفيصل في انتقال المتسابقين للحلقة النهائية اليوم هو تصويت الجمهور.

فريق الفنان راغب علامة

بدأت الحلقة الأولى من العروض المباشرة بفريق الفنان اللبناني راغب علامة والمكون من متسابقين فقط هما ميشال شلهوب، ومهدي عياشي، وبعد أدائهما لأغنيتن اختار الجمهور المتسابق مهدي عياشي لينتقل للحلقة النهائية من البرنامج، والتي تشهد تتويج حامل اللقب، ليغادر بعد ذلك ميشال البرنامج في أسبوعه الأخير.

فريق الفنانة أحلام

جاء فريق الفنانة الإماراتية أحلام في الترتيب الثاني اليوم، والمكون من المتسابقة المصرية إيمان عبدالغني، والمتسابقة رباب ناجد.

واختار الجمهور بعد أداء المتسابقيتن لوصلاتهما الغنائية إيمان عبدالغني والتي غنت "موعود"، للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لتكون المصرية الوحيدة المشاركة في الحلقة النهائية من البرنامج، على حساب رباب ناجد، والتي غادرت البرنامج الليلة.

فريد محمد حماقي

فريق الفنان المصري محمد حماقي، جاء في الترتيب الثالث والمكون من المتسابقين فهد مفتخر، وإيمان الحاج.

واختار الجمهور بعد أداء المتسابقين لوصلاتهما الغنائية فهد مفتخر للتأهل للحلقةالنهائية من البرنامج على حساب يمان الحاج، والتي غادرت البرنامج الليلة.

فريق الفنانة سميرة سعيد

جاء فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد، في الترتيب الأخير في الحلقة الأولى من العروض المباشرة، والفريق مكون من رضوان الأسمر، أو سندي لطي.

واختار الجمهور بعد أداء المتسابقين لوصلاتهما الغنائية رضوان الأسمر، للتأهل للحلقة النهائية من البرنامج على حساب سندي لطي، والتي غادرت البرنامج الليلة.

وانتهت الحقة بتأهل 4 متاسبقين من أصل 8 للمرحلة النهائية من البرنامج والتي يتم فيها اختيار صاحب اللقب للموسم الخامس من البرنامج.

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