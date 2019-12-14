خالد عبد الغفار: الدولة تُنشئ جامعات تكفي لـ 100 عام

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، عن جامعة الملك سلمان، قائلا، إنها تعد أول جامعة في جنوب سيناء، ولها ثلاثة فروع في مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر.



وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدولة تنشئ جامعات تكفي لـ 100 عام قادمة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد المجتمع المصري بأن يكون هناك جامعات حديثة وذكية تواكب احتياجات سوق العمل والبرامج الحديثة في العالم.



وأوضح وزير التعليم العالي، أن هناك 40 شركة مدنية تعمل على إنشاء الجامعة بفروعها الثلاث، مشيرا إلى أنه منذ 29 شهرا كانت جامعة الملك سلمان مجرد صحراء.

