غدًا.. عزاء المخرج المسرحي محسن حلمي

يقام مساء غدٍ الأحد عزاء المخرج المسرحي محسن حلمي، وذلك عقب صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير، وتستقبل العزاء زوجته الفنانة سلوى محمد وأسرته.



وتوفى المخرج محسن حلمى الأربعاء الماضى، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر، وشارك فى تشييع الجثمان عدد من نجوم الفن والغناء منهم، الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، محمود حميدة، أحمد عبدالعزيز، سيد رجب، ريهام عبدالغفور، محمد العدل، منال سلامة وزوجها المخرج عادل أديب، المخرج يسرى نصر الله، نهي العمرسي.



وقدم المخرج الراحل عددًا كبيرًا من العروض المسرحية ومنها "عريس لبنت السلطان" بطولة لطفى لبيب، "فيما يبدو سرقوا عبدو" بطولة أحمد آدم وعبير صبرى وميمى جمال وصلاح عبدالله، "حلو وكداب"، "أولاد ثريا"، و"ليلة من ألف ليلة"، وتم تكريمه موخرًا فى المهرجان القومى للمسرح.