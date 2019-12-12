رئيس البرازيل يعلن إصابته بالسرطان

أعلن الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، عن إصابته بسرطان جلد، بعد فحص طبي أجرى فيه كشوفات صحية.



وأكد بولسونارو رغم ذلك أنه في حالة صحية جيدة ولكن تم نصحه بإلغاء زيارته إلى منطقة سلفادور في ولاية باهيا بالبلاد بسبب معاناته من الإرهاق، وذلك وفق صحيفة "جيروزاليم بوست".



وسبق أن زار الرئيس البرازيلى، بولسونارو العام الجاري في زيارة دامت أربعة أيام ووعد مرارا بأنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، قائلا "نعتزم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، إسرائيل دولة ذات سيادة ونحن نحترمها".



وشهدت العلاقات الإسرائيلية البرازيلية في ظل بولسونارو تقدما كبيرا فهو أول زعيم أجنبي زار حائط البراق في القدس المحتلة، برفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.



