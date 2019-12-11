"أيه يا برنس".. كيف أفسد الفنان محمد جمعة اللغة الإنجليزية عند ابنه

كشف الفنان محمد جمعة، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذع على فضائية "cbc"، طلب غريب، طلبته منه زوجته بشأن ابنه عمر.



وقال جمعة، إنه لا يتقن اللغة الإنجليزية ولا يحسن الحديث بها، موضحا أن زوجته طلبت منه ألا يتحدث مع ابنه باللغة الإنجليزية على الإطلاق.



وأوضح جمعة، أنه فوجئ بزوجته تسأله "أنت بتحب ابنك عمر؟"، ليرد عليها "أكيد ده ابني"، فتابعت زوجته:" لو بتحبه يبقى ما تتكلمش معها إنجليزي تاني، ويستحسن ولا عربي، ابنك النهاردة رايح يقول للمدرسة بتاعته أيه يا برنس"



وتابع:" أنا فعليا بقالي فترة ما بتكلمش مع ابني إنجليزي، بكلمه في الفون بس"

