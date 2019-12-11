السيسى يلتقى رئيس النيجر على هامش أعمال منتدى السلام بأسوان

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، رئيس النيجر محمدو إيسوفو، على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.



وتقدم الرئيس السيسي بتعازيه لرئيس النيجر على ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد معسكرات جيش بالبلاد، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.



من جانبه، أشار الرئيس "إيسوفو" إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي يفرضها الوضع في إقليم الساحل بسبب انتشار الجماعات الإرهابية وزيادة أعداد أفرادها، إضافة إلى الدعم الخارجي الذي يتلقونه، وهو الأمر الذي يستوجب تكاتف المجتمع الدولي لمجابهة هذا الخطر المتنامي.