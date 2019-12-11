القائد العام للقوات المسلحة يلتقي نظيره التشادي ونائب وزير الدفاع الفرنسي

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق محمد أبا علي صلاح، وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، وذلك على هامش حضوره فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.



تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، وإنعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية التي تمر بها المنطقة، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في العديد من المجالات.



وأكد الفريق أول محمد زكي، عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين بين القوات المسلحة لكلا البلدين، معربًا عن تطلعة لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية خلال الفترة القادمة.



وأشاد وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد بجهود مصر في دعم كل قضايا القارة الإفريقية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، خاصة فى ظل رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي لعام 2019.



كما التقى القائد العام، جينيڨياڨ داريوسك نائب وزير الدفاع الفرنسي، حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة، وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.



وأعرب الفريق أول محمد زكي، عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولا سيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.



ومن جانبها، أشادت نائب وزير الدفاع الفرنسي بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.