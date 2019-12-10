رسالة نارية من إليسا لكل من يحاول استغلال لبنان

شاركت الفنانة اللبنانية، إليسا، متابعيها عبر موقع "تويتر" بتغريدة جديدة لها، بشأن من يحاول استغلال لبنان من أجل خوض حروب مع دول أخرى.



وغردت "إليسا"، قائلة: "مش كل واحد على باله يحارب يقرر يحارب من لبنان، كلنا عدوّنا إسرائيل بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عحساب لبنان وشعبه، خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".



يُذكر أن المطربة اللبنانية إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بمدينة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، الحفل يقام لصالح شراء جهاز كي أورام الكبد لمرضى السرطان.