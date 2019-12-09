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القبلة

مؤتمر دولي للجامعات الإسلامية لمناقشة الأساليب الجديدة للتعليم الديني

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
جريدة الدستور
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قررت رابطة الجامعات الإسلامية عقد مؤتمر علمي دولي لمناقشة مبادرة الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس الرابطة والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي المعنية بإيجاد أساليب جديدة ومبتكرة للتعليم الديني لتحصين عقل المسلم المعاصر والحفاظ على هويته الدينية والثقافية والحضارية ضد مظاهر الاضطراب والصِراع الفكري، مع الاهتمام بحسن صياغة عقل الطفل والشاب بما يعزز لديه المناعة الذاتية ضد أي اختراق سلبي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامية بالرياض الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، يرافقه الدكتور أحمد سليمان عضو المجلس الأعلى لمجلس للشئون الإسلامية والمدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلاميَة حيث تم استعراض المحاور والملفات العاجلة التي من شأنها الإسهام في تطوير عمل رابطة الجامعات الإسلامية، لتحقيق انطلاقتها المنشودة.

وأكد الدكتور العيسى ضرورة أن يكون لرابطة الجامعات الإسلامية مزيد من الاهتمام بالشباب من الجنسين، وضرورة إيجاد علاقات وتحالفات قوية مع شتى المؤسسات المعنية حول العالم.

كما وجه العيسى بإصدار تقرير سنوي لرابطة الجامعات الإسلامية عن حالة التعليم الديني في الدول الإسلامية بشكل عام بحيث يصف الحالة على العموم ويحللها ويضع الحلول المقترحة لها، وأيضا تنظيم معرض سنوي للفن الإسلامي، ومسابقات للشباب من شتى المؤسسات في مختلف أنحاء العالم لتوظيف الفن الإسلامي في تعزيز التفاهم والتعاون والسلام والوئام في العالم أجمع.

كما تقرر إنشاء جائزة عالمية لرابطة الجامعات الاسلامية في مجالات البحث العلمي والسلام الحضاري والابتكار في مجال تحسين جودة التعليم وتطويره، كما تقرر إيجاد تصنيف دولي للجامعات الإسلامية.

كما كرم الدكتور محمد العيسى، كلا من الدكتور أسامة العبد والدكتور أحمد سليمان تقديرا لجهودهما في الرابطة.

يذكر أن مقر الأمانة العامة لرابطة الجامعات الإسلامية بجامعة الأزهر بالقاهرة وتضم ممثلين لنحو 200 جامعة في العالم الإسلامي وتهتم بتطوير المناهج الدراسية بتلك الجامعات والاهتمام باللغة العربية والقضايا الإسلامية.

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