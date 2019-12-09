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اقتصاد

تعرف على أهم تكليفات الرئيس لوزير الاتصالات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:53 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أكد المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات على اهتمام الرئيس السيسي بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلي أن الرئيس طالب القطاع بضرورة الاستمرار في دعم مشروعات الدولة في التحول الرقمي في المشروعات المختلفة.

وقال جاد في تصريحات خاصة للدستور إن، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديه استراتيجية واضحة لتعميق منظومة الرقمية بقطاعات التعليم والصحة والنقل والتموين والضمان الاجتماعي، لافتًا إلى أن لقاء الرئيس لوزير الاتصالات اليوم شدد فيه على أهمية تطوير منظومة الامتحانات المميكنة وخدمات التعليم الالكتروني والاختبارات الرقمية.

وأوضح جاد أن، الرئيس وجه بضرورة تفعيل الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي من خلال بناء القدرات والمناهج العلمية والبحث العلمي بالإضافة إلي صياغة مشروع قومي لاكتشاف ورعاية الموهوبين في المجتمع المصري في المجال الأكاديمي والعلمي، بهدف اكتشاف وصقل الأطفال والشباب النابغين في جميع التخصصات.

وقال جاد إن الرئيس وجه أيضا بإنشاء جامعات رقمية جديدة بالشراكة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، وأن تكون هذه الجامعات وفق المعايير الدولية.

وأكد جاد أن، مصر تستهدف إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية بالتعاون مع الجامعات الألمانية وتحالف الجامعات الإيطالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجامعة المصرية اليابانية وجامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين الجديدة.

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