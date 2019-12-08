كامل الوزير: الخط الملاحى بين الغردقة وشرم الشيح يختصر الرحلة إلى ساعتين ونصف

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مشروعات النقل البحري، تمثل سوقًا واعدة في مصر في نقل السائحين والعاملين والمواطنيين.



وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد" خلال تدشين الخط الملاحي بين مدينتى "الغردقة وشرم الشيح" أن هناك مركبيين يعملان فى هذا الخط يختصران المسافة بين شرم الشيح والغردقة إلى ساعتين ونصف بدل 8 ساعات فى الطريق البرى.



وأوضح، أن شركة الجسر العربي للملاحة، والمسئولة عن الخط مملوكة لثلاث دول عربية وهي مصر والأردن والعراق، مشيرًا إلى أن كل الوزراء المعنيين في مصر شاركوا في هذا الإنجاز الكبير.



وأشار إلى أن المشروع الملاحي الجديد يعمل على ترويج السياحة في الغردقة والجونة والجلالة وشرم الشيخ.