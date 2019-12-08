الغول: السيسي وجه بعدم المساس بأموال أصحاب المعاشات

قال محمد الغول، عضو مجلس النواب، إنه يجب تحية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه أول من أثار هذا الموضوع بتوجيهات وتعليمات مباشرة لوزارة المالية والتضامن بعدم المساس بأموال التأمينات والمعاشات وعودتها من أيلولة وزارة المالية إلى الصناديق الخاصة بالتأمينات والمعاشات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أثار البعض أن أموال المعاشات والتأمينات تم الأخذ بها والمضاربة بها في البورصة، والحكومة أكدت في دور الانعقاد الأول أنه لم يكن هناك مساس بأموال التأمينات والمعاشات".



وتابع: "لا بد من محاسبة الحكومة لأنها دلست على الشعب المصري والبرلمان، وأنكرت أنه لا مساس بأموال التأمينات والمعاشات، وعودة هذه الأموال تعطي طمأنينة للمواطن، لأنه كان هناك نوع من اللغط للناس، حول وجود هذه الأموال عند خروجه على المعاش".



وكانت وزيرة التضامن قد صرحت باسترداد 800 مليار جنيه للمعاشات واستقلال التأمينات الاجتماعية.