تفاصيل العثور على دولفين نافق بشاطئ المعمورة (صور)

وجه محافظ الإسكندرية رئيس حي المنتزة ثان بالتعامل الفوري مع الدولفين النافق بشاطئ المعمورة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك عقب ورود بلاغ بوجود كائن بحري نافق على شاطئ المعمورة السياحي.



وأفادت محافظة اﻹسكندرية، في بيان اليوم اﻷحد، أنه تم التواصل مع مسئولي شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، وتشكيل لجنة مكونة من ممثلي المعهد القومي لعلوم البحار والمصايف وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمنتزه ثان، والإدارة العامة لشئون البيئة.



وبالفحص، تبين أنه دولفين نافق من نوع "ذو المنقار الصغير" ويصل طوله إلى حوالي مترين و75 سم، ومحيطه متر و60 سم، وأن طول الزعنفة الصدرية للدولفين يبلغ 41 سم، والزعنفة الذيلية 60 سم، أما الزعنفة الظهرية 45 سم، وبلغت عدد أسنانه 44.



كما تبين أنه أنثى وتزن حوالي 700 كجم وعمره يتراوح ما بين سنة إلى سنة ونصف تقريبًا، وتبين وجود كدمات بجسمه ما يدل على أنه ارتطم بجسم صلب تسبب في وفاته، ويوجد بصورة متعفنة ما يجعل من الصعب نقله وتحنيطه بشكل علمي سليم، لذلك سيتم نقله للمدفن الصحي بالحمام، حفاظًا على البيئة لعدم انتشار الأوبئة.