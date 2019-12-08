الملك سلمان يبحث مع الزياني ملفات القمة الخليجية بالرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للقمة الخليجية المقرر استضافتها في العاصمة السعودية الرياض بعد غد الثلاثاء.



ووجه العاهل السعودي دعوته لكافة قادة دول الخليج لحضور أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ40، كما أرسل دعوة لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للمشاركة في اجتماعات القمة، بينما لم تكشف الدوحة عن مستوى التمثيل المشارك حتى الآن.



وتعد هذه القمة الخليجية الثالثة منذ اندلاع الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الثنائية مع قطر بسبب دعمها للإرهاب، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن المحادثات الجارية بشأن الأزمة الخليجية أسفرت عن تقدم، مؤكدًا انتقال ملف المقاطعة من حالة الجمود والطريق المسدود، إلى محادثات تستهدف التفكير في المستقبل، والحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقة مع السعودية.