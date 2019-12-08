الأحد 08 ديسمبر 2019 الموافق 11 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تجرى تجربة "مهمة" بموقع إطلاق صواريخ

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن كوريا الشمالية أجرت تجربة "مهمة جدا" بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية وهو موقع تجارب صواريخ كان مسؤولون أمريكيون قالوا في السابق إن بيونجيانج وعدت بإغلاقه.

وتأتي التجربة مع اقتراب مهلة نهائية حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام. وقد حذرت بيونجيانج من أنها ستتخذ "مسارا جديدا" وسط جمود محادثات نزع السلاح النووي التي تجريها مع الولايات المتحدة.

ووصف تقرير وكالة الأنباء المركزية التجربة بأنها "اختبار ناجح له أهمية كبيرة" لكنه لم يحدد ما الذي تمت تجربته.

واحجمت الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، التي غالبا ما تصدر تحذيرات في حال إطلاق صواريخ من كوريا الشمالية، عن التعليق.

وقال خبراء صواريخ إنه يبدو أن كوريا الشمالية اختبرت محرك صواريخ.

وقال فبين نارانج خبير الشؤون النووية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة "إذا كان حقا اختبار ثابت لمحرك صاروخ يعمل بالوقود السائل أو الصلب فهذا مؤشر كبير آخر على أن باب الدبلوماسية يُغلق سريعا إن لم يكن قد أغلق بالفعل".

وأضاف قائلا "قد تكون هذه إشارة واضحة للغاية عما ينتظر العالم بعد بداية العام".

وتزايدت حدة التوتر قبل انتهاء المهلة التي حددتها كوريا الشمالية بنهاية العام ودعت الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها بمطالبة بيونجيانج بنزع سلاحها النووي من جانب واحد وطالبت بتخفيف العقوبات.

وقال كيم سونج سفير كوريا الشمالية في الأمم المتحدة يوم السبت إن نزع السلاح النووي غير مطروح للتفاوض مع الولايات المتحدة وإنه ليس هناك حاجة لإجراء محادثات مطولة مع واشنطن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

الباز يكشف تزوير أيمن نور في أوراق رسمية بمصر وتركيا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

منذ حوالي 23 ساعة

"قطريليكس" تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها "تميم"

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على الخدمات المقدمة من أبليكيشن "الداخلية" (فيديو)

الصور

image description

50.. صورة ترصد فوز الزمالك علي اول أغسطس الانجولى

image description

صور بطولة الجواد العربى لجمال الخيول الأصيلة

image description

صور حفل تتويج ملكة جمال المراهقات 2019

image description

الشوط الثاني من مباراة فوز الأهلي على الهلال السوداني في أبطال أفريقيا

image description

لحظة نزول الخطيب لحل أزمة الجماهير مع شركة الأمن

الأكثر قراءة

مفاجأة.. الموظفة المنتقبة لا تزال مديرة قصر ثقافة كفر الدوار

حريق مصنع فى الهند يودى بحياة 34 شخصًا

عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة معهد محمد صلاح الأزهري

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أيام زمان

هكذا سخر أحمد فؤاد نجم من روبي وعمرو دياب وأم كلثوم.. «بتغني بجسمها»

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

أسرار فريد شوقى.. «سرق وحكم عليه بالسجن وطلق زوجته بعد 11 يومًا لسبب غريب»

عبدالحليم حافظ يحكي أول قصة حب في حياته.. «تخيلت نفسي مع أم زميلي في الملجأ»

نجم الساعة

أخطر 3 شائعات في حياة شريهان.. هل تزوجت جمال مبارك؟

الصحة

دراسة: الماريجوانا تساعد فى القضاء على الصداع النصفى

أفضل الفيتامينات والمكملات الغذائية لمكافحة الإجهاد

بعد إصابة هنا الزاهد به.. ما هو التهاب المرارة وأعراضه والوقاية منه؟

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة

الرئيس نيوز

مقتل قيادي بارز في قوات "الحزام الأمني" أمام منزله في اليمن

الحكومة اليمنية تؤكد التزامها بـ"اتفاق الرياض"

"التنمية المحلية" تناقش "خريطة المناطق الصناعية" مع المحافظين الجدد

روسيا: لم نتفق مع واشنطن على استئناف مباحثات الاستقرار الاستراتيجي

منوعات

"فيفا" تهنئ صلاح بمئويته الأولى مع ليفربول

نجاح تجربة جديدة لبريستول مايرز لعلاج أحد الأورام

"أرنب وحيد القرن" يحظى بشهرة واسعة

صدم "كلبا" وأراد إنقاذه.. فوضع ذئبا في سيارته

كشكول

قرار جمهوري بتعيين محمود قورة عميدا لطب المنوفية

بالصور.. "الفيومى" يعقد اجتماع الأمانة الفنية للتعليم المزدوج

"حجازي" يشارك في مناقشة رسالة ماجستير عن معايير الجودة بجامعة السادات

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لـ4 كليات

إسلام سياسي

الشيخ محمد حسان يظهر في فيديو جديد بعد غياب طويل

الخلافات تضرب البرلمان التونسي بسبب حركة النهضة

هاربين مطلوبين في قضايا إرهاب.. إبراهيم منير بهرب شباب الاخوان لكندا

تفاصيل تواصل التلفزيون الإسرائيلي مع المقاول الإخواني الأجير للظهور على شاشته

مقالات الرأي
ماجد حبته
فالصو.. اسم على مسمى!
د.أحمد الخميسى
مهلن.. ولاكـن.. إلى متا؟
ماجد حبته
الموساد وتاجر الجنس الأمريكى
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ شمس الدين الأنبابى.. رئيس علماء المذهب الشافعى
المزيد

الثقافة

غدًا.. بدء أعمال الدورة الـ12 لملتقى الأقصر الدولي للتصوير

انطلاق فعاليات مهرجان رابطة الأدباء والشعراء بالمنيا

"صناعة الخيامية".. ورشة بثقافة أسيوط

إقبال كثيف على معرض الكتاب الأول بـ"التمساحية" في أسيوط (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك