ترامب يستبعد تدخل كوريا الشمالية في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل وإن تصرف بيونجيانج بعدوانية سيكون مفاجئا له.



أضاف ترامب للصحفيين: "سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية"، وذلك بعد أن قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة اليوم السبت إن مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة.



وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا "تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئا لي".



تابع "هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة. لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها. لكن سيكون علينا الانتظار لنرى.. أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئا يحدث. العلاقة جيدة جدًا، لكن هناك بعض العداء.. لا شك في ذلك".