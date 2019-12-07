مدير المنتخب الأوليمبي: دعم الرئيس لنا غذاء روحي لا يُقدر بثمن

قال علاء عبدالعزيز، مدير المنتخب الأوليمبي، إننا نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكريم أبطال مصر الرياضيين ودعمهم، متابعا: "دعمه بمثابة الغذاء الروحي الذي لا يقدر بثمن".



وأضاف "عبدالعزيز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "dmc": "تكريم الرئيس دفعة نفسية لنا، ستجعلنا نتفانى في العمل خلال المرحلة القادمة وبذل قصارى جهدنا لتحقيق الهدف المنشود وهو الحصول على ميدالية الأوليمبياد".



وتابع: "نسعى لإسعاد الشعب المصري دائما وأبدا".



