"جولدمان ساكس" مهدد بغرامة 2 مليار دولار

تجري وزارة العدل الأمريكية، مفاوضات مع بنك جولدمان ساكس، بشأن دوره في جمع أموال طائلة لصالح صندوق الاستثمار الماليزي "1MDB"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج، عن مصادر في الوزارة.



ويتطلب التصالح بين وزارة العدل والبنك، أن يرضخ الأخير لقرار الوزارة ويدفع 2 مليار دولار لتوفيق أوضاعه وإنهاء القضية، والتي من المتوقع الإعلان عن تسويتها في شهر يناير المقبل.



ورفض المتحدث باسم وزارة العدل، الإدلاء بأي تصريحات لبلومبرج، كما امتنع ممثلو الاحتياطي الفيدرالي والبورصة التعليق، إلا أن البنك أكد مواصلته التعاون مع السلطات الأمريكية في التحقيقات.



على الجانب الآخر، يتفاوض بنك جولدمان ساكس مع السلطات الماليزية لاسترداد 7.5 مليار دولار، في محاولة منه للحد من العقوبات التي فرضتها عليه وزارة العدل الأمريكية، والتي قد ترتفع إلى 9 مليارات دولار، وفقا لآراء بعض المحللين، لكن ماليزيا لم تدلِ بأي تصريحات حتى الآن.



وفي حال إقرار العقوبة على البنك فإن جولدمان سينضم إلى قائمة البنوك التي خضعت لعقوبات أمريكية ضخمة خلال السنوات العشر الأخيرة.