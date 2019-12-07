ننشر حركة تداول السفن بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، اليوم السبت، سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 23 سفينة.



وفي سياق متصل، شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3000 طن زيت و4600 طن يوريا و9000 طن فوسفات.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 152550 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24800 طن.



وقد غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2555 طن قمح، في حين غادر عدد 103 سيارات نقل محملة بـ4711 طن قمح.