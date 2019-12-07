الليلة.. أولى حلقات برنامج "الحياة اليوم" بعد انضمام الإعلامي حسام حداد

ينطلق اليوم برنامج الحياة اليوم بشكله الجديد بعد انضمام الإعلامى حسام حداد لتقديم البرنامج مع الإعلامية لبنى عسل فى تمام السابعة مساء، ويذاع من السبت للخميس من السابعة للتاسعة مساء.



يناقش البرنامج فى أولى حلقاته اليوم ملف التعليم فى مصر من خلال استضافة أولياء أمور بعض الطلبة ومدرسين، للحديث عن مشاكل التعليم وأهم التحديات التى تواجههم وتسليط الضوء على جهود الدولة فى مجال تطوير التعليم.



البرنامج بشكله الجديد يركز على القضايا الاجتماعية والخدمية التى تواجه المواطنين، ويسلط الضوء على هموم ومشاكل الأسرة المصرية ويفتح باب التواصل مع المواطنين من خلال تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى والاقتراحات على رقم الواتس 01271474166 ؛ كما يتلقى اقتراحات المشاهدين على صفحات القناة والبرنامج على السوشيال ميديا، ويتلقى مداخلات المشاهدين على الهواء.