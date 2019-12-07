الري: إنشاء محطات طلمبات رفع باستثمارات مليار و300 مليون جنيه

قال رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد عبد العاطي، إنه خلال العام المالي الحالي، تم الإنتهاء من تشغيل محطة الخيري الجديدة بتكلفة 250 مليون جنيه، مشيرًا إلى بدء اختبارات تجارب التشغيل لمحطة فارسكور الجديدة، ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة 450 مليون جنيه، وذلك لتوفير الإحتياجات المائية المختلفة لكافة الأراضى الزراعية والمستصلحة.



وأعلن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، اليوم السبت، الانتهاء من تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح الجديدة ببني سويف بقيمة 80 مليون جنيه، فضلا عن إطلاق التيار الكهربائى لمحطتى المحسمة الأولى والثانية بقيمة 550 مليون جنيه، مؤكدًا جاهزيتها لتجارب التشغيل على الحمل الكامل.



وأوضح عبدالعاطي، أنه تم تنفيذ العديد من العمرات وأعمال الإحلال والتجديد والصيانة للوحدات والمحطات بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون جنيه، حيث تم الاستلام الابتدائي للوحة الجهد المتوسط لمحطة مريوط ، والاستلام الابتدائي للوحه الجهد المتوسط للوحه المغذية لمحطة الصالحيه.