اكتشفها حليم ورقصت أمام أم كلثوم.. سطور في حياة شريهان

استطاعت الفنانة شريهان أن تتصدر قائمة الفنانات اللاتي يقدمن فنًا مميزًا عمّا يقدمه كثيرون في جيلها، حيث دخلت مجال التمثيل والغناء وتقديم الفوازير، واستطاعت أن تستحوذ على قلوب الصغار قبل الكبار، ليطلق عليها الجمهور لقب "عروس البحر".



ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن شريهان، التي يوافق اليوم عيد ميلادها.



- ولدت شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقانى، يوم 6 ديسمبر لعام 1964 فى القاهرة، لعائلة متوسطة الحال، إذ كان والدها يعمل بالمحاماة ووالدتها ربة منزل.



- لديها من الأخوة عمر خورشيد عازف الجيتار الراحل، وجيهان أرملة المعلق الرياضى فايز الزمر، وهويدا زوجة المخرج كريم ضياء الدين.



- متزوجة من رجل الأعمال الأردنى علاء الخواجة، ولها منه ابنتان، الكبيرة هى لؤلؤة والصغيرة تالية.



- غنت ورقصت أمام سيدة الغناء العربى أم كلثوم وهى لم تتجاوز عمر الخمس سنوات.



- كان أول ظهور لها على الشاشة الكبيرة فى عام 1970 وعمرها لا يتجاوز السادسة فى فيلم ربع دستة أشرار مع فؤاد المهندس وشويكار وعبد المنعم مدبولى.



- حصلت على ليسانس الحقوق بعد 18 عامًا من الدراسة الجامعية حتى تشارك فى إدارة مكتب والدها، إلا أن حبها للفن دفعها ألا تتنازل عن حلمها فى أن تكون راقصة وممثلة محترفة، إذ درست الباليه والرقص التعبيرى وهى طفلة فى إحدى مدارس باريس.



- تزوجت فى بداية حياتها من علال الفاسى، ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردنى علاء الخواجة.



- بدأت العمل الفنى وهى لا تزال طفلة عندما اكتشفها الفنان عبد الحليم حافظ من خلال أخيها عمر خورشيد، فقدمت أول أعمالها على الشاشة الكبيرة فى فيلم "ربع دستة أشرار" ثم فيلم "قطة على نار"، وبعد خمس سنوات تلقت سيناريو للمشاركة فى بطولة فيلم "الخبز المر".



- تمتعت بشعبية كبيرة كفنانة استعراضية خاصةً بعد أن أسند إليها المخرج فهمى عبد الحميد بطولة الفوازير الرمضانية عام 1985، والتى استمرت فى عرضها لعدة سنوات متتالية محققة نجاحها استثنائيا.



- من أبرز أعمالها على المسرح "سك على بناتك" و"عشان خاطر عيونك" و"شارع محمد علي" و"المهزوز" و"أنت حر"، كما قدمت العديد من الأدوار السينمائية من أبرزها: "الطوق والأسورة" و"المرأة والقانون" و"فضيحة العمر" و"عرق البلح" و"خلى بالك من عقلك" و"كش ملك" و"العذراء والشعر الأبيض" و"العشق والدم"، أما بالنسبة للدراما التليفزيونية قدمت العديد من الأعمال منها "دمى ودموعى وابتسامتى" و"ألف ليلة وليلة" و"الجلاد والحب" و"الليل والقمر".

