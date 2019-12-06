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عالم

جماهير جيمس بوند تعلق على أداء رامى مالك فى فيلمه الجديد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:06 ص
جريدة الدستور
أبوزيد على
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علقت جماهير جيمس بوند على ظهور رامى مالك فى فيلم "لا وقت للموت" (No time to die)، وقالت إن هناك شبه كبير بين المشاهد التى يقوم بها وبين فيلم(Doctor No) أول فيلم لسلسلة أعمال جيمس بوند، ويقال إن رامي مالك يلعب دور سافين في فيلم "لا وقت للموت".

وذكرت الصحيفة أن هناك وجهات نظر متعددة حول آداء رامى مالك وعن المشاهد التى قام بها وظهر ذلك من خلال التغريدات على موقع تويتر، وذلك بحسب ما قالته صحيفة ذا صن البريطانية.

قام أحد المعجبين بالتغريد على صفحته على "تويتر": "الأمر يبدو وكأنه استجمام ومشاهد مقتبسة من فيلم (DR No)".

وأضاف رد آخر: "أنه لم يكن مقتنعًا بوجهات النظر التى تقول إن شخصية رامي مالك ستنتهى فى النهاية لتكون نفس شخصية (DR No)".

وأضافت الصحيفة أن المتابعين قاموا بربط العديد من الأدلة ببعضها وقالوا إنه بعض السيناريوهات مشابهة تماما لـ(Dr No)، وقالوا حتى الأقنعة تكاد تكون متشابه فى الفيلمين.

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