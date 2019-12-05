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حماقي يكشف سر اختياره "حفيظة" رغم نسيانها للأغنية في The Voice

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:27 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الفنان محمد حماقي، سبب اختياره للمتسابقة حفظية وتأهلها للمرحلة الرابعة من العروض النهائية من برنامج The Voice، رغم نسيانها كلمات الأغنية.

وقال محمد حماقي، في تصريحاته لـMBC: "في المجمل أنا راضي عن أدائهم باستثناء حفيظة، كان عندها مشكلة بس أنا بقول إن هذا وارد، وأنا بقدر أفرق بين الخطأ الناتج عن ضعف والخطأ الناتج عن نسيان وإحنا في الأخر بشر ومفيش حد ما بينساش".

وأضاف: "لهذا السبب اخترت حفيظة عشان أنا عارف إمكانياتها عاملة إزاي، وحتى الجزء اللي غنته من غير ما تبقى متلخبطة غنته في منتهي الجمال".

وتابع: "زعلت على خروج بهاء أكيد، بس في الآخر بهاء أنا أظن أنه قدم نفسه للناس بشكل رائع، ويكان كسرت المسرح وأدت أداء غير طبيعي، وفهد كان مختلفا وكل مرة بقول فهد يضيف حاجة جديدة وعنده إمكانيات كبيرة في الغناء العربي والغربي، ولذلك فهد من الأصوات المهمة في هذا الموسم من The Voice".

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