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اقتصاد

البنك الدولى: تحويلات المصريين الـ5 عالميًا بـ26.6 مليار دولار

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 03:34 م
جريدة الدستور
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توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن تصل تدفقات تحويلات أموال المصريين بالخارج إلى 26.4 مليار دولار بنهاية عام 2019، لتحتل بذلك مصر المرتبة الخامسة كأعلى المستفيدين من التحويلات على مستوى العالم.

وذكر البنك الدولي- في تقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني- أن تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تصل إلى 551 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 4.7 في المائة مقارنة بـ529 مليار دولار المسجلة في عام 2018، على أن تواصل الارتفاع إلى 597 مليار دولار بحلول عام 2021، مشيرًا إلى أن البلدان الخمسة الأولى المستفيدة من التحويلات لعام 2019، هي الهند والصين والمكسيك والفلبين ومصر.

وأظهر التقرير تباطؤ نمو تدفقات التحويلات إلى 4.7 في المائة في عام 2019، مقارنة بنسبة قوية بلغت 8.6 في المائة في عام 2018، موضحًا أن العوامل الدورية التي تؤثر على نمو تدفقات التحويلات هي النمو الاقتصادي في بلدان المصدر وتغير أسعار النفط، والتغيرات في معدل التحويل.

وتوقع التقرير أن تصل التحويلات إلى الهند 82.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميًا، تلتها الصين بـ70.3 مليار دولار، ثم المكسيك في المرتبة الثالثة عند 38.7 مليار دولار، والفلبين في المركز الرابع بـ35.1 مليار دولار.

وأضاف أن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ستشهدان خلال 2019 أسرع نمو في التحويلات بنسبة 7.8 في المائة بسبب استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وستزداد التحويلات بصورة معتدلة في جنوب آسيا بواقع 5.3 في المائة، وبنسبة 5.1 في المائة في إفريقيا جنوب الصحراء، و3.8 في المائة في شرق آسيا والمحيط الهادئ بسبب الطفرة في التدفقات من الولايات المتحدة.

ورجح البنك الدولي- في تقريره- أن يظل معدل نمو التحويلات ضعيفصا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 3 في المائة، بسبب التغيرات الهيكلية التي تشهدها المنطقة، مثل إعادة هيكلة سوق العمل وإدخال ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي أوروبا وآسيا الوسطى من المتوقع أن تحقق التحويلات نموًا بواقع 1.8 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثير انخفاض قيمة الروبل على التدفقات الخارجة من روسيا.

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