البترول تؤكد الحرص على دعم منظومة السلامة

أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يعمل حاليًا على اتخاذ إجراءات فعلية وخطوات جادة على أرض الواقع لتعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية فى أنشطة وعمليات البترول والغاز، بما يضمن استمرار واستدامة هذه العمليات بأعلى درجات الأمان السلامة للعاملين والأصول، وأنها تهدف من وراء هذه الإجراءات إلى تلافى كل الأسباب المؤثرة على السلامة والمتسببة فى الحوادث.



جاء ذلك في كلمة الوزير فى افتتاح فعاليات اليوم السنوي الرابع للسلامة والصحة المهنية بقطاع البترول، بحضور قيادات القطاع ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية.



وأضاف أنه فى ضوء تقييم وتحليل الأسباب المؤدية للحوادث، فقد تم التوصل إلى أن العنصر البشرى هو العامل الأساسى فى ذلك، وبتحليل هذه الحوادث وجد أهمها فى حوادث قيادة المركبات والتحكم فى إدارة العمليات وإدارة منظومة التعاقد مع المقاولين، وأنه جار العمل على تلافى هذه الأسباب، من خلال تعزيز سلوكيات وثقافة السلامة لدى العنصر البشرى، ورفع درجة الوعى بالسلامة فى تطبيق منظومة التحكم فى إدارة العمليات والتركيز على معايير الكفاءة والأمان فى منظومة التعاقد مع المقاولين.



وأوضح أن تطوير منظومة إدارة السلامة والصحة المهنية فى قطاع البترول تضمن إنشاء لجنة عليا للسلامة والصحة المهنية تكون المسئولة عن الحوكمة فى منظومة السلامة، وتتولى وضع لوائح وسياسات موحدة تراعى المعايير العالمية وتشرف على التنفيذ ومراجعة القوانين، لافتًا إلى أهمية التعاون مع شركاء قطاع البترول الأجانب فى تطبيق منظومة السلامة بمعايير عالمية.



وأضاف أنه يتم حاليًا التركيز على تأهيل وتدريب العنصر البشرى فى مجال السلامة من خلال برامج متخصصة، بالتعاون مع الشركاء الأجانب فى مواقع عملهم داخل وخارج مصر، حيث يجرى حاليًا تنفيذ برنامج متخصص لتنمية وتطوير مهارات الكوادر الشابة لأكثر من 70 من العاملين فى مجال السلامة، ليكونوا نواة لتحقيق أفضل معدلات أداء فى مجال السلامة والصحة المهنية بشركات قطاع البترول خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا البرنامج مستمر وسيستوعب كوادر جديدة فى إطار تأهيل الكوادر العاملة فى هذا المجال، والوصول بهم لمستوى متميز يضمن تنفيذ العمليات البترولية، وفقًا لأعلى درجات السلامة والأمان، كما تم إيفاد 72 من الكوادر الشابة العاملة فى مجال السلامة إلى إيطاليا من خلال شركتى عجيبة وبتروبل إلى مواقع شركة إينى الإيطالية لتعزيز الخبرات فى مجال السلامة، وفقًا لمعايير عالمية.



وأشار إلى أنه سيتم وضع اشتراطات ومعايير لتولى الوظائف القيادية خلال الفترة القادمة ترتبط بضرورة أن يتضمن المسار الوظيفى تولى وظيفة فى مجال السلامة والصحة المهنية، لافتًا إلى أن الشركات العالمية تنفذ هذه المعايير فى اختيار قياداتها، مشددًا على اعتماد معيار تطبيق الأمن والسلامة ضمن معايير تقييم أداء الشركات البترولية، وأن أسبوع السلامة هذا العام شهد الاهتمام بالتطبيق الفعلى لخطط وقواعد واشتراطات السلامة فى الشركات ومواقعها، وإعداد كل شركة خطة محكمة فى مجال السلامة، وتمت مراجعتها واعتمادها لتكون ملزمة بتنفيذها، كما سيتم إدخال معيار السلامة فى التقييم الفردى للموظفين والعاملين بالقطاع لتعزيز سلوك السلامة كسلوك شخصى.



وأوضح أن تنفيذ مشروع حقل ظهر يمثل نموذجًا ناجحًا لتطبيق معايير السلامة فى مشروعات قطاع البترول من خلال أكثر من مليون ساعة عمل بلا حوادث وإصابات فى ظل وجود 15 ألف عامل يوميًا بالموقع.



وشدد على أهمية التزام الشركات البترولية بمعايير السلامة والحفاظ على البيئة لضمان استدامة العمليات واستمرار النجاحات الحالية وتناميها.



وسلم الوزير جوائز التميز فى السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لعام 2018، حيث حصلت شركة رشيد للبترول على أفضل أداء لشركة فى مجال السلامة، وحصلت إنبى وأنربك على أفضل أداء فى مجال تنفيذ المشروعات من خلال المقاولين، وحصل أحمد محمد خطاب، من شركة رشيد على جائزة العامل المثالى فى مجال السلامة، كما تسلم الوزير من المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أول دليل للسلامة تقوم الهيئة بإصداره.