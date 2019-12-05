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حوادث

الإعلامية سحر شعراوي تقيم دعوى خلع ضد هشام يكن

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
الإعلامية سحر شعراوي
الإعلامية سحر شعراوي
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تنظر محكمة الأسرة في حى الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الخميس، دعوى خُلع أقامتها الإعلامية سحر شعراوي، ضد زوجها الكابتن هشام يكن، لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر سابقًا.

من ناحية أخرى، كانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بحبس هشام يكن لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر لكرة القدم السابق، لمدة عام مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه؛ لاتهامه بخيانة الأمانة.

وكان عاصم قنديل المحامى وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإلكترونية حرر دعوى قضائية اتهم فيها "يكن" بالاستيلاء على مبلغ من المال خاص به دون وجه حق.

ويعد هشام يكن أحد أبرز مدافعي الزمالك والمنتخب الوطني، وشارك مع الفراعنة في كأس العالم 1990 والتي أقيمت في إيطاليا.

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