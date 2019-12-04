كارول سماحة: تعرضت للتحرش أكثر من مرة

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة وذلك للمرة الأولى التي تصرح فيها بذلك.



وقالت كارول سماحة، خلال مشاركتها في مؤتمر "نساء على خطوط الواجهة"، والذي تم تنظيمه في الأردن، مع الإعلامي اللبناني نيشان، إنها تعرضت للتحرش أكثر من 5 مرات وذلك وهي طفلة في عمر الخمس سنوات وبعمر السبع سنوات، وكذلك وهي في عمر التاسعة.



وأكدت خلال اللقاء، أن هذا الموضوع سبب لها هاجس في حياتها، وكثير من المواقف خلصت نفسها منها.



وأوضحت أن ابنتها رغم بلوغها سن الرابعة من عمرها إلا أنها تحاول توعيتها بالكلام والتأكيد لها أن جسدها ملكها لا تسمح لأحد بلمسه.

