أحمد موسى: مصر الدولة رقم واحد التي تحافظ على الأمن القومي الليبي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أحد الأشخاص يدعى بلقاسم عبدالقادر، عضو في المجلس الأعلى بلبيا، قال إن مصر تجاوزت الحدود في تعليقها على مذكرة التفاهم بين السراج وأرودغان، وأن مصر تتدخل في الشأن الليبي وهذا غير مقبول، وهذا ما نراه انتقاصا لسيادة الدولة الليبية.



ورد أحمد موسى، على تصريحاته خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلًا: هذا الشخص كان في لقاء مع تميم هو ووزير داخلية فايز السراج، وعاب عليه تواجده في لقاء بدون علم دولته الذي يدل على استقلالية ليبيا.



وأضاف، أين السيادة مع قطر، فعلم ليبيا غير موجود، وطلب منه التحدث عن رئيس قطر الذي رفض وضع العلم الليبي إلى جوار علم قطر، ولكنك مأمور والذهاب للركوع أمام تميم، وأنت اشتريت الدوحة على حساب مصر.



وتابع: "مصر لم تتدخل يومًا في شأن أو سيادة أي دولة، فمصر تعرف حدودها والتزاماتها، وهي الدولة رقم واحد التي تحافظ على الأمن القومي الليبي والسيادة الليبية وتحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة الليبية".

