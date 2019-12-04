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حوادث

سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج 700 جرام هيروين في إمبابة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:02 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي – ندى حمدي
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نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في القبض على عاطل قبل ترويج كمية من الهيروين بمنطقة إمبابة.

وكانت معلومات وردت للعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بمزاولة عاطل "له معلومات جنائية" نشاط إجرامي في مجال تجارة المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتهم.

وأعدت قوات الأمن أكمنة متحركة وثابتة نجحت إحداها بقيادة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة في ضبطه أثناء تواجده بشقته وعثر بحوزته على 143 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر و4 كتل لمخدر الهيروين وزنت 700 جرام وفرد خرطوش، طلقة لذات العيار، ميزان إلكترونى وهاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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