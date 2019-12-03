أحمد موسى: الاستيراد من تركيا "عيب وحرام"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن زيادة إنتاج الأثاث من مدينة الأثاث بدمياط سيقلل عملية الاستيراد من تركيا.



وأضاف خلال حلقة برنامج " على مسئوليتي "، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عيب تستورد من تركيا وحرام، وذلك لأن هذه الأموال تعود علينا في شكل عمليات إرهابية".



وتابع: "ما يتم استيراده من تركيا لدينا مثله وأفضل منه"، متسائلا عن سبب استيراد الأجهزة الكهربائية والملابس من تركيا؟.



وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان يتحدث مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة، حول دعم الصناعة المصرية وطلب منهم عرض الأمر عليه خلال شهر من الآن، مشيرًا إلى حرص الرئيس على العمالة واستمرارها.

