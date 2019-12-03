المسماري: أردوغان يتآمر مع الإخوان لتدمير ليبيا

قال العقيد أحمد المسماري، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إن اتفاقية حكومة السرّاج وأردوغان تتنافى مع الاتفاق السياسي وهي باطلة قانونًا.



أضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن ببنغازي، وتنقله فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم، أن أردوغان يقود مؤامرة كبيرة ضد ليبيا، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي يرفض الاتفاقية الأمنية بين أردوغان وحكومة السراج وأنها أصبحت في حالة شلل تام أمام القوات المسلحة الليبية: "أردوغان يتآمر مع الإخوان في ليبيا لتدمير البلاد".