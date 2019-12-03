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كرم جبر: رفع درجة الوعى أقوى سلاح فى مواجهة المخاطر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 08:28 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مدينة الأثاث بدمياط هي مدينة عالمية بمعنى الكلمة تضم 2400 ورشة، بالإضافة إلى مصانع كبرى، ومربوطة بشبكة طرق تسهل حركة الدخول والخروج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، به آمال عريضة وأن صناعة الأساس في مصر ستنهض على المستوى العالمي، وخلال شهور قليلة ستعمر المدينة وستكون لؤلؤة في قلب هذه المنطقة.

وتابع أن الرئيس في كل خطاباته يراهن على الشعب المصري لأنه البطل الذي خاض به كل المعارك والتحديات من إصلاح إقتصادي، ويؤكد في كل خطاباته أن الشعب المصري ساهم في كل الإنجازات، وهذا هو الضمانة التي ستصل به مصر للخارج.

وأكد أن تأمين الداخل يكون برفع درجة الوعي ونشر الحقائق، ولكن الحقيقة ظاهرة على أرض الواقع من خلال الإنجازات والمشاريع التي تم افتتاحها، لافتًا إلى أن رفع وعي المواطن المصري هو أقوى سلاح في مواجهة المخاطر، ويخلق مناعة.

وأوضح أن بحيرة المنزلة، مصدر من أكبر مصادر الثروة السمكية في مصر والتطهير الذي يتم فيها وتأكيد الرئيس أنها ستعود أعلى مما كانت وعلى المستوى العالمي، مؤكدًا أن في حياة الدول والشعوب يظهر رؤساء بهذا الطراز وهم من يقودوا حركة التغير ولا تحدث في التاريخ كثيرًا ومن حظ مصر أن يأتي بالرئيس السيسي بعد ما عاشته مصر من فترات صعبة.

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