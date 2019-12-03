الثلاثاء 03 ديسمبر 2019 الموافق 06 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
انفوجرافيك
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات وملفات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
توك شو
بث مباشر.. حلقة جديدة من "90 دقيقة" مع محمد الباز
الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:32 م
محمود عرفات
طباعة
ينقل لكم موقع "الدستور"، حلقة جديدة من
برنامج
"
90 دقيقة
"، مع الدكتور
محمد الباز
، على شاشة
المحور
.
شاهد البث
موضوعات متعلقة
منذ يوم
"زنانة".. شاب ينهي حياة زوجته بـ"طعنة في الرقبة"
منذ حوالي 6 ساعات
مصرع وإصابة 5 بانفجار مركب صيد في البحر الأحمر
منذ حوالي 21 ساعة
الباز عن عبدالله رشدى:"مش شكل داعية عصرى ده واحد عايز يعمل حاجة عيب"
منذ حوالي 10 ساعات
رئيس حي بالغردقة يصفع عاملا.. وشهود: بيخوّف الموظفين بالكلب بتاعه
الصور
صور جنازة شعبان عبدالرحيم
بالأسماء.. مصابو حادث المركب المحترق بالبحر الأحمر
السكرتير العام لسوهاج يشهد احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة
جامعة سوهاج تناهض العنف ضد المرأة بمسرحية "الاسم الثلاثى"
الصلاة على شعبان عبدالرحيم ومحمد خيري في "السيدة نفيسة"
الأكثر قراءة
«ملقوش حد يستلمه».. اللحظات الأخيرة في حياة شعبان عبدالرحيم
منذ حوالي 8 ساعات
آخر تصريح لشعبان عبدالرحيم قبل رحيله
منذ ساعة و 21 دقيقة
بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر
منذ يومين
إيقاف أستاذين جامعيين ببنى سويف عن العمل لاحتواء كتابين على إيحاءات جنسية
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
أيام زمان
«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود
منذ حوالي 22 ساعة
غرور شادية.. طلبت من عماد حمدي ألا يتزوج بعدها وغضبت من تحية كاريوكا لسبب غريب
منذ يوم
قصة الناقد الوحيد الذي شتم نجيب محفوظ.. وكيف ردّ أديب نوبل؟
منذ يوم
أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك
منذ يومين
المزيد
نجم الساعة
«شكله غلبان لكنه نمس».. أغرب أسرار كارم محمود
منذ حوالي 22 ساعة
الصحة
مؤشرات لتحليل الدم تكشف طول العمر
منذ ساعة و 18 دقيقة
دراسة: القلق من الأمور المالية يؤثر سلبًا على الدماغ
منذ ساعة و 22 دقيقة
دراسة: الاحتباس الحرارى يهدد الحوامل بولادة مبكرة
منذ ساعتين و 41 دقيقة
كيف تحمي نفسك من إشعاعات الهواتف الذكية؟
منذ ساعتين و 45 دقيقة
المزيد
الرئيس نيوز
الرئيس نيوز
الأطباءالبيطريين: فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى
الرئيس نيوز
رئيس غرفة الكيماويات: لابد من النظر في تسعير خام الفوسفات
الرئيس نيوز
حُوكم عسكريًا بتهمة "تقليد الرئيس".. أحمد فؤاد نجم بين ناصر والسادات
الرئيس نيوز
محلل سياسي: الخوف من الملاحقة القضائية يجبر نتنياهو على إلغاء زيارته لبريطانيا
منوعات
البلوفر النرويجي يتربع على عرش الموضة (صور)
منذ ساعتين و 28 دقيقة
إنجاز تاريخي.. أطباء يعيدون النبض لقلب ميت
منذ حوالي 6 ساعات
درجات الحرارة سجلت الأعلى خلال العقد الماضي
منذ حوالي 6 ساعات
أعراض الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين
منذ حوالي 9 ساعات
المزيد
كشكول
كشكول
بسبب الإيحاءات الجنسية.. إيقاف أستاذين عن العمل بجامعة بني سويف
كشكول
علامات تخبرك أن طفلك يفكر في الانتحار
كشكول
رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض فن "الكويلينج" بتربية نوعية
كشكول
توجيه عاجل من "التعليم" للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة
إسلام سياسي
إسلام سياسي
لجان الإرهابية تقود مخطط تحريضي جديد عن طريق عطوة كنانة لنشر الفوضى
إسلام سياسي
باحث يكشف بالأدلة عمالة جماعة الإخوان الإرهابية
إسلام سياسي
باحث سلفي: "محمد علي" مفسد في الأرض
إسلام سياسي
اليوم...الصوفية تنظم حضراتها المجمعة بالسيدة زينب
مقالات الرأي
نرمين يسر
"سيدة البحر".. ليس بالصورة الجيدة فقط تُصنع الأفلام
ماجد حبته
الانتحار حرقًا.. أو حرقانًا
سيد عبدالقادر
سلطان السفاحين.. لا خليفة المسلمين
لواء.حمدى البطران
استراحة محارب
المزيد
الثقافة
"القومى للترجمة" يفتح باب التقدم لجائزة أفضل كتاب مترجم لعام 2019
منذ أقل من نصف ساعة
الثقافة: "ملتقى المبدعات العربيات" أحد جسور التلاقي بين سفيرات الإبداع
منذ حوالي 3 ساعات
"الشروق" تعيد إصدار 3 مؤلفات للكاتب الراحل توفيق الحكيم
منذ حوالي 3 ساعات
اتحاد كتاب مصر ينعى المترجم صالح علمانى
منذ حوالي 4 ساعات
المزيد
صفحتنا ع الفيس بوك
جريدة الدستور - ElDostor News