استشاري الإدارة بالأكاديمية البحرية يوضح أهمية "إنترنت الأشياء"

قال رأفت يوسف شحاتة، استشاري الإدارة بالأكاديمية البحرية، إن إنترنت الأشياء يعني أن الآلات تتحدث وتتواصل مع بعضها، موضحًا أن إنترنت التكييف مثلا يعني أن به جهاز سينسور يرسل إشارة للإنترنت بدرجة حرارة الغرفة، فيصدر له الإنترنت الجراء الذي يجب تنفيذه.



وأضاف استشاري الإدارة بالأكاديمية البحرية، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إنترنت الأشياء يعني أنه من الممكن أن تضبط المنبه للاستيقاظ على موعد القطار، لكن المنبه قد يؤخر موعد استيقاظك إذا تأخر موعد القطار، لأنه متصل بالإنترنت".



وأوضح أن إنترنت الأشياء ساعد أيضًا على اكتشاف أمراض معينة من خلال الشلل الهزاز، وأمراض مثل سرطان الرئة، فجهاز الآيفون يصور الرئة، ويمكنه أن يخبرك إذا كان هناك شيء في الأشعة.

