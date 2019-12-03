تكدسات مرورية في محاور القاهرة والجيزة

حالة من التزاحم المروري، شهدتها محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع خروج الطلاب والموظفين والعاملين كلِ منهم لجهته.



وتباطأت حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر المتجه إلى مناطق وسط البلد والمهندسين، وبمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.



وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو، وأعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وللمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة.



وظهر كثافات مرورية في مناطق التجمع الخامس، وفي البساتين وزهراء المعادي، وعلى الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى القصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين.



وتكدست حركة المرور بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران، وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.