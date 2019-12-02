الباز يفند ادعاءات مصطفى السيد حول حجب موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

فنَّد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ادعاءات الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول غلق موقع الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مصر.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "الدكتور مصطفى هو واحد من أساتذة الاقتصاد والعلوم السياسية وهو أستاذ أجيال، لكن الرجل داخل في طابور تدليس".

وأجرى "الباز"، على الهواء تجربة عملية، بالدخول على موقع "الأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، وتأكد من التجربة أن الموقع يعمل بشكل طبيعي، وغير محجوب كما ادعى "مصطفى السيد".

وأوضح أن مصطفى السيد يريد أن يرسم صورة أن هناك مواقع مغلقة في مصر، وأنه لا يستطيع إجراء أبحاثة، معلقا: "بوست زي ده، بيقول حجب ومنع وتضييق، يا جماعة مش كده، بقول للدكتور مينفعش الكلام الصغير ده".