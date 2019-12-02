مصطفى شوقي يكشف عن كواليس بداية انطلاقته الفنية (فيديو)

كشف المطرب مصطفى شوقي عن بداية مشواره الفني منذ الصغر وحتى الوصول إلى نجاح أغنية "ملطشة القلوب"، وحققت نجاحًا كبيرًا تلاها طرحه أغنية "وحشتوني".



وقال "شوقي" لعدسة "الدستور" إن بدايته كانت منذ عام 1993 عندما جاء من دولة الكويت وولدت فيها نظرًا لعمل والديه في مهنة التدريس، للدراسة الجامعية والتحق بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وبدأت مسيرته الفنية والغنائية من خلال مشاركته في حفلات الجامعة، وخلال هذه الفترة التحقت بمهرجان القاهرة للأغنية حتى الألفينات ثم بعد ذلك التحقت بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية.



وأضاف أنه أثناء فترة التجنيد بدأ مشواره الاحترافي بتحضيرات أغنيات أول ألبوم غنائي خاص به بعنوان "حبتيه" وطرح الألبوم في عامي 2002 و2003 صور أول أغنياته على طريقة الفيديو كليب بعنوان "الله يصبرني" ثم بعد ذلك قدم فيديو كليب أخر بعنوان "أمسك حرامي" وحقق نجاحا كبيرا في وقتها.



وتابع أنه في هذه الفترة كان يقوم بتلحين عدد كبير من الأغنيات بجانب الغناء، ثم تعاون مع الكابو حميد الشاعري في العديد من الأعمال حتى عام 2015 وبدأ في تغيير ستايل الغناء الخاص به والتقى بالمنتج نصر محروس من هنا بدأ مشواري مع شركة "FREE MUSIC"، وقدم معها العديد من الأعمال أخرها أغنيتي "ملطشة القلوب"، و"وحشتوني".