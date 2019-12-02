إليسا تهنئ الإمارات بعيدها الوطني: "بيكبر قلبي بدول مثلها"

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على تهنئة الإمارات بيومها الوطني، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".



وقالت إليسا في تغريدتها: "بدي هني الإمارات وشعبها بعيدها الوطني، وأتمنالها دوام التقدم والاستقرار.. بيكبر قلبي بدول متل الإمارات صنعت بسنوات قليلة أجمل دول العالم، بهمّة شبابها وكتير من الأشخاص المخلصين من لبنان والعالم يللي بيعتبرو حالن ببيتن فيها".



يذكر أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق اليوم الثاني من ديسمبر كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.



كانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم حيث أقر دستور مؤقت ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

