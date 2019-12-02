الإثنين 02 ديسمبر 2019 الموافق 05 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 16 حالة تعد بأبوالريش ضمن الموجة الـ14

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تكليفات واضحة بضرورة استمرار وتكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة.

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق قرية أبو الريش، بإجمالي مساحة 4 آلاف و875 م2.

ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة المكبرة ضمن الموجة الـ14، شملت تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة مباني، منها 5 حالات تعد على أملاك دولة تتبع مشروعات خدمية لهيئة الطرق والكباري، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة زراعية.

وأشار إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء خالد يوسف، مساعد مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسوان لشئون القرى ورئيس قرية أبو الريش، بجانب ممثلي هيئة الطرق والكباري والإدارة الزراعية بأسوان، علاوة على العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة في الإزالة وهدم المباني.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

انتحار شاب تحت عجلات قطار مترو أرض المعارض

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. حركة تنقلات مديري الأمن ومساعدي وزير الداخلية

منذ حوالي 13 ساعة

"غيروا الراوتر".. وزير الاتصالات يكشف أسباب انقطاع الإنترنت

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب يوجه رسالة للشعب القطرى عن "المصالحة"

الصور

image description

ورشة عمل لنواب المحافظين بالأكاديمية الوطنية للتدريب

image description

افتتاح أول مستشفى للطوارئ والإصابات فى قنا

image description

صور.. وكيل "صحة البحر الأحمر" يتفقد مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى

image description

محافظ أسيوط يوجه بتوفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة

image description

محافظ بنى سويف محذرا رؤساء المدن: أتابع بنفسي مستوى الخدمات بشكل مفاجئ

الأكثر قراءة

بـ500 ألف جنيه.. تعرف على قرض المعاشات من بنك مصر

أول تعليق من نسرين طافش بعد انفصال أصالة وطارق العريان

والد محمد صلاح يكشف سبب شرائه نادى "عثماثون"

القصة الكاملة لزوج "جوهرة".. بدأ مساعدًا لها فوقعت في غرامه

أيام زمان

أبو «الكابوهات».. قصائد من ديوان فؤاد نجم المجهول عن الأهلي والزمالك

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

هكذا كفرتُ ثم تُبت.. محمود الجندي يروي حكايته مع الإلحاد

«يرضعن الأطفال أمام الزبائن».. أسرار «العوالم» في شارع محمد علي

ads

نجم الساعة

ضحايا ناجي العلي.. لهذا السبب قرر نور الشريف الهجرة من مصر

الصحة

تطوير سائل مغناطيسي لوقف فقدان الدم

السكريات تؤثر سلبيا على نهاية الحمل

5 عناصر لمساعدة الحوامل على مواجهة تساقط الشعر

5 أسباب لانتفاخ العينين

الرئيس نيوز

اعتماد كراسة اشتراطات منطقتين استثماريتين في بنها والصف

خاص| الحكومة تتجه إلى خفض أسعار الطاقة للمصانع

نائب وزير المالية: تسوية مستحقات 50 شركة بقيمة نصف مليار جنيه

"بينهم السفير الأمريكي".. السيسي يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد

منوعات

الشباب ينتابهم الذعر عند حرمانهم من التليفون المحمول

وفاة أمريكى بسبب فخ أعده لحماية المنزل من اللصوص

الاستعانة بروبوت لإزالة ورم في الصدر

نصائح لإعادة تأهيل الملابس الشتوية القديمة

كشكول

برلماني: المنظومة الجديدة للتعليم تحتاج إلى تقييم شامل وإعادة نظر

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمي بالجيزة

تعرف على الشعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

6 كوارث تسببها "خناقات الأبوين" أمام الأبناء

إسلام سياسي

تركيا ترحل 21 إرهابيًا أجنبيًا خلال 3 أسابيع

منتصر عمران: تخلي قطر عن الإخوان يشكل حقيقة نظام الحمدين

السلطات الأيرلندية تلقى القبض على "عروس داعش"

شيخ السنوسية: نرفض وجود ميلشيات مسلحة فى ليبيا سواء صوفية أو سلفية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
21 نوفمبر.. ميلاد عاشقة الجرأة والحكمة والأسئلة المحرمة
مؤمن المحمدي
السخرية
ماجد حبته
قمة إرهابية مصغرة!
ماجد حبته
جريمة بريطانيا العظمى
المزيد

الثقافة

محمد عزيز يتحدث عن تجربة مهرجان طنطا للشعر

الرفاعية يلتقون ومحافظ بورسعيد لتهنئته بتجديد الثقة

"مرآة على الخشب" مع أبناء جزيرة شارونة مغاغة

حسن عبدالموجود في دار بتانة بـ"عين القط"

صفحتنا ع الفيس بوك