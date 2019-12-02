إزالة 16 حالة تعد بأبوالريش ضمن الموجة الـ14

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تكليفات واضحة بضرورة استمرار وتكثيف الجهود بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الدولة.



نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حملة مكبرة لإزالة 16 حالة تعد على أملاك الدولة بنطاق قرية أبو الريش، بإجمالي مساحة 4 آلاف و875 م2.



ومن جانبه أكد العميد أيمن رضا، رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة المكبرة ضمن الموجة الـ14، شملت تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة مباني، منها 5 حالات تعد على أملاك دولة تتبع مشروعات خدمية لهيئة الطرق والكباري، بالإضافة إلى تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أراضي أملاك دولة زراعية.



وأشار إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء خالد يوسف، مساعد مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى نائب رئيس مركز ومدينة أسوان لشئون القرى ورئيس قرية أبو الريش، بجانب ممثلي هيئة الطرق والكباري والإدارة الزراعية بأسوان، علاوة على العاملين والفنيين بالأقسام المختلفة بالوحدة المحلية، مدعمين بالمعدات والأدوات الثقيلة المستخدمة في الإزالة وهدم المباني.