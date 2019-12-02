التخطيط: معرض cairo ict مظلة للوزارات وشركاء التنمية

زارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، جناح شركة "إن أي كابيتال" القابضة، و"أيادي للاستثمار والتنمية"، والشركات التابعة، وذلك خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2019.



وأكدت أن معرض cairo ict 2019 مظلة تلتقي تحتها الوزارات المصرية التى تعمل على تقديم خدماتها بشكل إلكتروني، بهدف تيسير الحصول على تلك الخدمات للمواطنين، فضلًا عن السعي نحو تحقيق خطة التحول الرقمى، موضحة أن المعرض يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات المعنية بالتكنولوجيا، ممثلة عن القطاع الخاص ووزارات الحكومة، ممثلة عن القطاع العام ليصبح منصة تجمع شركاء التنمية.



وأشارت إلى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي ودعم تكنولوجيا المعلومات، وذلك فيما يواكب التغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، حيث بدأت الدولة بالعمل على العديد من مشروعات المميكنة وتطوير البنية التحتية للاتصالات لتحقيق التحول الرقمى والشمول المالى.



وشارك في الجناح عدد من الشركات ضمت شركة مدينة دمياط للأثاث، شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، شركة إنماء للتمويل، وشركة إيرجو ميديا فنتشرز.



وتعتز مجموعة شركات إن أي كابيتال القابضة وأيادي للاستثمار والتنمية بدورهم الفعال في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المنشودة بشتى جوانب الاقتصاد المصري من خلال عملهم في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، مجال الصناعة والإعلام وتكنولوجيا الإعلام.



وقال أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية: "نحن سعداء بوجود شركاتنا ضمن مجموعة فعاليات النسخة الثالثة والعشرين للمؤتمر العالمى والمعرض الدولى للاتصالات Cairo ICT".



وقال محمد متولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال: "تشرفنا بزيارة وزيرة التخطيط لجناحنا في المعرض، ونأمل أن نرسخ مكانة ودور شركاتنا ضمن مجموعة بنك الاستثمار القومي في دعم التنمية الاقتصادية".