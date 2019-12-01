5 معلومات عن مركز التدريب العسكري العربي لجيوش المنطقة

دعت جامعة الدول العربية اليوم إلى ضرورة إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية، لتدعيم الروابط بين الجيوش العربية، وذلك خلال افتتاح أعمال الندوة الـ24 لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة.



"الدستور" ترصد أبرز المعلومات عن مركز التدريب العسكري العربي لدعم أمن المنطقة وتقوية العلاقات بين الجيوش العربية:



- بدأ ممثلو رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، يوليو 2019، أعمال اجتماع تمهيدي استمر لمدة 11 يوما لمناقشة إنشاء هذا المركز.



- استهدف اجتماع يوليو الماضي إعداد دراسة للقوات المسلحة العربية لعرضها على الاجتماع الحالي الذي كان من المقرر عقده نوفمبر الماضي، وقرر الاجتماع أن يعد الدراسة ويراجعها ممثلو رؤساء هيئات التدريب خلال أعمال اجتماعهم بشأن موضوع إنشاء مركز التدريب العسكري العربي الحالي.



- من المخطط أن يساهم إنشاء مركز التدريب للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية، في نقلة نوعية لما سيضيفه من معارف، وخبرات تساهم في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.



- أكد مسؤول الجامعة العربية أن المركز سيخلق مناخا ملائما يضع أسس التعاون والشراكة العربية العسكرية على أعلى المستويات وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية وصولا إلى تكامل عسكري بين الدول العربية لتصبح قوة إقليمية تواجه التهديدات والأخطار الخارجية التي تهدد المنطقة العربية.



- ما زال العمل قائمًا على الدراسة الخاصة بإنشاء مركز التدريب العسكري العربي وتريد الجامعة أن تكون الدراسة متكاملة وفريدة وستحظى بدعم من قبل الإدارة العسكرية ومجلس السلم والأمن العربي بالجامعة العربية.