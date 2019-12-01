الباز يكشف: لماذا أعادت لجان الإخوان الإلكترونية تداول فيديو قديم لشيخ الأزهر؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، سر إعاداة تداول فيديو شيخ الأزهر الذي يشكو فيه من عدم قدرة الأزهر على الرد على أي إساءة للأزهر أو نشر مقال أوالظهور في فضائية للدفاع عن الأزهر، رغم أنه فيديو مجتزأ من حلقة تم تصويرها في 2016.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن لجان الإخوان الإلكترونية أخرجت هذا الفيديو لشيخ الأزهر، لأنه ساند الدولة في3 يوليو، موضحًا أن الجماعة أرادت أن تقول لشيخ الأزهر أنت ساندت الدولة في 3 يوليو، ولا تعرف الآن أن تخرج في الفضائيات ولا تتحدث ولا تدافع عن الأزهر.